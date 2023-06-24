Ночью в Европе заметили неопознанный светящийся объект

Астрономы-любители начали спорить, что именно было замечено. По мнению одной стороны, это обломки спутника, другие считают, что объект — сошедшая с орбиты вторая ступень китайской ракеты Chang Zheng 2D. Версия об НЛО или метеоритах не озвучивалась.

Ситуацию прокомментировал и российский специалист, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин. По его мнению, речь может идти и о спутнике, и о ракете. Он отметил, что «скорость полёта маленькая, снижение медленное».