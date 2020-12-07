Nokia анонсировала водонепроницаемые беспроводные наушники

Называется новинка Nokia BH-405, а защищена она по стандарту IPX7. Наушники поддерживают технологию Bluetooth 5.0, быстрое соединение и погружение в воду до 1 метра на 30 минут, передает Gizchina. Емкость аккумулятора устройства составляет 600 мАч, что обеспечивает им автономность до 35 часов. Порт зарядки стандартный для 2020 года - USB Type-C.