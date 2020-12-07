Nokia анонсировала водонепроницаемые беспроводные наушники
Называется новинка Nokia BH-405, а защищена она по стандарту IPX7. Наушники поддерживают технологию Bluetooth 5.0, быстрое соединение и погружение в воду до 1 метра на 30 минут, передает Gizchina. Емкость аккумулятора устройства составляет 600 мАч, что обеспечивает им автономность до 35 часов. Порт зарядки стандартный для 2020 года - USB Type-C.
Еще из интересного можно отметить, что наушники поддерживают высококачественный звук благодаря использованию аудиокодека AAC. Есть в них и поддержка жестов, позволяющих ответить на звонок, управлять музыкой и т.д.
На данный момент Nokia BH-405 доступны лишь в Китае по цене 45 долларов или 3,3 тыс рублей. Но учитывая любовь компании к международным анонсам, можно ожидать появления беспроводных наушников и на глобальном рынке.