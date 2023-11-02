Nokia будет судиться с Amazon и HP

Причиной такого решения стало обвинение этих компаний в нарушении патентов, связанных с технологиями видеостриминга.

По словам главного лицензионного директора Nokia, Арвин Пател, компания уже подала иски в федеральный суд штата Делавэр в США, а также в Европейский патентный суд и ряд других судебных инстанций различных стран.

Nokia утверждает, что Amazon и HP на протяжении длительного времени использовали технологии компрессии видео, доставки контента и рекомендации контента, которые защищены патентами Nokia, без соответствующего разрешения и оплаты.

В заявлении Nokia говорится, что компания вела переговоры с Amazon и HP на протяжении нескольких лет, предлагая им лицензионные соглашения на использование своих патентованных технологий на «справедливых условиях». Однако обе компании отклонили эти предложения, что и привело к решению Nokia обратиться в суд.