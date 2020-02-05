Nokia готовит анонс своих первых "умных" часов в ближайшее время

К сожалению, никакой более подробной информации о новинке нет, кроме того, что вероятнее всего устройство будет работать под управлением операционной системы Wear OS от Google. Также слухи приписывают “умным” часам Nokia наличие сотового модема, а значит и поддержку eSIM.

Учитывая, что за последнее время Qualcomm так и не выпустила какое-либо адекватное современное решение для носимой электроники, то вероятнее всего, устройство от некогда легендарной компании просто-напросто окажется на уровне конкурентов. Ждем начала MWC 2020 — как мы уже писали выше, именно там должны появиться первые подробности о девайсе.