Nokia объявила о планах сократить 14 тысяч человек по всему миру

11:03, 19 октября 2023
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Nokia объявила о планах сократить 14 тысяч человек по всему мируИз-за падения доходов
Главный исполнительный директор Nokia Пекка Лундмарк, комментируя квартальный отчёт, сообщил о планах сократить 14 тысяч сотрудников по всему миру.
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Лундмарк подчеркнул, что этого требует общая экономическая ситуация, а также тот факт, что производители оборудования 5G испытывают трудности, поскольку их клиенты в США и ЕС сокращают капитальные расходы после строительства собственных сетей. Он подчеркнул, что решение об увольнении 14 тысяч сотрудников, или 16% штата по всему миру, вызваны более низкими доходами, чем предполагалось.
Ожидается, что этот шаг позволит сэкономить до 400 млн евро, или около $421 млн в следующем году и еще порядка 300 млн евро в 2025.