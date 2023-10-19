Nokia объявила о планах сократить 14 тысяч человек по всему миру

Лундмарк подчеркнул, что этого требует общая экономическая ситуация, а также тот факт, что производители оборудования 5G испытывают трудности, поскольку их клиенты в США и ЕС сокращают капитальные расходы после строительства собственных сетей. Он подчеркнул, что решение об увольнении 14 тысяч сотрудников, или 16% штата по всему миру, вызваны более низкими доходами, чем предполагалось.

Ожидается, что этот шаг позволит сэкономить до 400 млн евро, или около $421 млн в следующем году и еще порядка 300 млн евро в 2025.