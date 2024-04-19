Nokia отчиталась о снижении выручки и росте чистой прибыли

Эта информация — часть отчёта за первый квартал 2024 года. Согласно отчёту Nokia, чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза и составила 438 млн евро, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 289 млн. Выручка, напротив, «недотянула до прогнозов», снизившись с 5,86 млрд до 4,67 млрд евро. Компания сообщила, что в процентном отношении чистая прибыль увеличилась на 52%, а выручка снизились на 20%.

Аналитики, ответившие на вопросы агентства FactSet — американского провайдера финансовых данных, — подтвердили, что прогнозировали чистую прибыль Nokia в среднем не более 347 млн евро при выручке в 4,97 млрд евро.

При этом сопоставимая операционная прибыль Nokia также выросла на 25% и составила 597 млн евро.