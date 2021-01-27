Nokia потребовала переснять часть фильма о Джеймсе Бонде из-за рекламы устаревшего смартфона в нём

По задумке, фильм должен был выйти еще в апреле 2019 года. Естественно, что отснятые в нем смартфоны Nokia успели за это время изрядно устареть. По данным издания The Sun, именно это и повлияло на последний перенос фильма.

Информатор из киноиндустрии, в свою очередь, отметил, что часть фильма, в которой появляется Nokia 8.3 5G, по требованию Nokia, должна быть переснята, отретуширована или отредактирована с добавлением новых устройств бренда. На данный момент источник не уточняет, какой именно смартфон компании будет показан в конечном варианте.