Наука и технологии
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Nokia потребовала переснять часть фильма о Джеймсе Бонде из-за рекламы устаревшего смартфона в нём
Это и послужило причиной последнего переноса киноленты
Напомним, что в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) будут показаны смартфоны компании Nokia. Фильм уже несколько раз переносили - сначала из-за ухода режиссера из проекта, а затем из-за пандемии коронавирусной инфекции. В последний раз киноленту перенесли на октябрь текущего года и объясняется это тем, что представленные смартфоны Nokia в ней успели устареть.
По задумке, фильм должен был выйти еще в апреле 2019 года. Естественно, что отснятые в нем смартфоны Nokia успели за это время изрядно устареть. По данным издания The Sun, именно это и повлияло на последний перенос фильма.
Информатор из киноиндустрии, в свою очередь, отметил, что часть фильма, в которой появляется Nokia 8.3 5G, по требованию Nokia, должна быть переснята, отретуширована или отредактирована с добавлением новых устройств бренда. На данный момент источник не уточняет, какой именно смартфон компании будет показан в конечном варианте.