Наука и технологии
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Nokia потребовала запретить продажи устройств Lenovo
Причина стара как мир: нарушение патентов
В сети появилась информация о том, что после победы в патентном разбирательстве, Nokia потребовала запретить продажи устройств Lenovo. Речь идет о деле, которое в сентябре текущего года было выиграно финской компанией.
Тогда суд Мюнхена признал Lenovo виновным в нарушении одного из патентов Nokia, в связи с чем обязала производителя прекратить продажи продуктов, использующих эту разработку, сообщает Bloomberg. Если быть более точным, то китайский бренд нарушил патент о технологии кодирования видео. Что интересно, данное постановление распространяется и на планшеты, и на ноутбуки Lenovo.
Судебный иск никогда никогда не был нашим предпочтительным вариантом, но Lenovo не желает вступать в переговоры, несмотря на четкое суждение, подтверждающее несанкционированное использование запатентованной технологии Nokia. Наши двери открыты для Lenovo, чтобы разрешить этот вопрос путем добросовестных переговоров.