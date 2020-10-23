Nokia потребовала запретить продажи устройств Lenovo

Тогда суд Мюнхена признал Lenovo виновным в нарушении одного из патентов Nokia, в связи с чем обязала производителя прекратить продажи продуктов, использующих эту разработку, сообщает Bloomberg. Если быть более точным, то китайский бренд нарушил патент о технологии кодирования видео. Что интересно, данное постановление распространяется и на планшеты, и на ноутбуки Lenovo.