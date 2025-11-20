Nokia представила новую ИИ-стратегию

С 2026 года Nokia разделит деятельность на два основных направления. Первое будет отвечать за сетевую инфраструктуру, ИИ и центры обработки данных. Второе сосредоточится на мобильной инфраструктуре и телекоммуникационных технологиях.

Рост компании совпадает с тем, что мировой рынок 5G показывает замедление. Ранее Nokia приобрела американскую фирму Infinera, работающую в области оптических сетей. Сразу после сделки компания получила инвестиции в размере 1 млрд долларов от Nvidia, которая приобрела 2.9 процента акций.

На встрече с инвесторами руководство отметило, что крупные облачные сервисы активно расширяются и используют оборудование Nokia. Из десяти ведущих поставщиков облачных услуг девять применяют ее технологии.

Компания также намерена создать подразделение, разрабатывающее решения для защищенной связи в интересах западных стран, и снизить операционные расходы до 150 млн евро к 2028 году.