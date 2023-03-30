Nokia представила Pure UI — собственный язык дизайна компании

И хоть Pure UI вряд ли будет применён непосредственно в пользовательском интерфейсе смартфонов Nokia, пользователи могут ожидать, что новый дизайн будет представлен в приложениях Nokia, таких как Nokia WiFi.

Отметим, что несколько лет назад свой язык дизайна обновила и Google, перейдя с Material Design на Material You.