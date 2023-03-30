Наука и технологии
06:26, 30 марта 2023
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Nokia представила Pure UI — собственный язык дизайна компании

Выглядит симпатично

На выставке MWC 2023 компания Nokia объявила о комплексном редизайне своего бренда. Теперь же она представила совершенно новый язык дизайна под названием Pure UI.

Nokia представила Pure UI — собственный язык дизайна компании

Фото: NokiaMob

С его помощью компания планирует создавать единое визуальное восприятие всех своих цифровых продуктов.

Новый стиль дизайна охватывает обновленную цветовую палитру Nokia Blue, типографику, иллюстрации, значки пользовательского интерфейса, значки приложений, визуализацию данных и многое другое.

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Фото: NokiaMob

И хоть Pure UI вряд ли будет применён непосредственно в пользовательском интерфейсе смартфонов Nokia, пользователи могут ожидать, что новый дизайн будет представлен в приложениях Nokia, таких как Nokia WiFi.

Отметим, что несколько лет назад свой язык дизайна обновила и Google, перейдя с Material Design на Material You.

Источник:NokiaMob
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