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Nokia представила свое видение конкурентов Apple AirPods

Правда, пока устройство официально продается лишь на территории Китая
Компания HMD Global, производящая смартфоны под брендом Nokia, анонсировала второе поколение полностью беспроводных наушников под названием Nokia True Wireless. Отличительной особенностью устройства является его низкая цена и заметное количество нововведений по сравнению с первым поколением.

Так, модель Nokia True Wireless нынешнего года обзавелась кейсом для зарядки цилиндрической формы, с помощью которого наушники способны проработать до 14 часов при прослушивании музыки и до 16 часов при обычных разговорах. Если же наушники использовать без зарядного кейса, то они способны проработать целых 4 часа в автономном режиме.

По заверению производителя, каждый наушник весит всего 5 грамм, но при этом имеет защиту от влаги по стандарту IPX4. Из прочего можно отметить наличие в наушниках модуля Bluetooth версии 5.0 и стереофонического звучания. На данный момент Nokia True Wireless можно купить лишь в Китае по цене 70 долларов, что примерно равняется чуть более 4,5 тыс рублям.

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