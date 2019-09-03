Nokia представила свое видение конкурентов Apple AirPods

По заверению производителя, каждый наушник весит всего 5 грамм, но при этом имеет защиту от влаги по стандарту IPX4. Из прочего можно отметить наличие в наушниках модуля Bluetooth версии 5.0 и стереофонического звучания. На данный момент Nokia True Wireless можно купить лишь в Китае по цене 70 долларов, что примерно равняется чуть более 4,5 тыс рублям.