Nokia представила свое видение конкурентов Apple AirPods

Так, модель Nokia True Wireless нынешнего года обзавелась кейсом для зарядки цилиндрической формы, с помощью которого наушники способны проработать до 14 часов при прослушивании музыки и до 16 часов при обычных разговорах. Если же наушники использовать без зарядного кейса, то они способны проработать целых 4 часа в автономном режиме.
По заверению производителя, каждый наушник весит всего 5 грамм, но при этом имеет защиту от влаги по стандарту IPX4. Из прочего можно отметить наличие в наушниках модуля Bluetooth версии 5.0 и стереофонического звучания. На данный момент Nokia True Wireless можно купить лишь в Китае по цене 70 долларов, что примерно равняется чуть более 4,5 тыс рублям.