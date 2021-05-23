Nokia привезла в Россию недорогие беспроводные наушники

Россияне могут купить Nokia Lite Earbuds BH-205 в синем и черном дизайне. Напомним, что анонсировали эти наушники вместе с рядом смартфоном компании, в числе которых Nokia X20 и Nokia X10, Nokia G20 и Nokia G10 и Nokia C20. Что касается технических особенностей, наушники получили поддержку Bluetooth 5.0, голосового ассистента и возможность сенсорного управления музыкой и звонками. Время работы от одного заряда составляет 6 часов, тогда как с помощью футляра автономность может достигать 36 часов.

Розничная стоимость беспроводных наушников Nokia Lite Earbuds BH-205 на российском рынке составила 1 990 рублей.