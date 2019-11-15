Nokia разрабатывает собственного убийцу Apple AirPods Pro

На данный момент каких-либо более подробных данных об устройстве нет, но судя по изображению, наушники будут очень похожи на Samsung Galaxy Buds и Apple AirPods за счет своего форм-фактора. Также на утекшем эскизе указано, что как наушники, так и зарядный кейс устройства будут доступны сразу в двух цветах: черном и сером.