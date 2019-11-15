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Nokia разрабатывает собственного убийцу Apple AirPods Pro
Теперь ждем официального анонса устройства
В сети появились утечки, касающиеся нового продукта от компании Nokia. Если верить данным портала Slashleaks, то опубликованные изображения являются схемой того, как будут выглядеть совершенно новые и полностью беспроводные наушники от легендарного производителя телефонов.
На данный момент каких-либо более подробных данных об устройстве нет, но судя по изображению, наушники будут очень похожи на Samsung Galaxy Buds и Apple AirPods за счет своего форм-фактора. Также на утекшем эскизе указано, что как наушники, так и зарядный кейс устройства будут доступны сразу в двух цветах: черном и сером.
Помимо всего прочего на изображении можно заметить микрофон, который расположен на корпусе наушников. Учитывая тот факт, что все больше производителей начинают создавать беспроводные наушники такого типа с активным шумоподавлением, вполне вероятно, что и Nokia не останется в стороне, добавив полезную технологию в свои подобные наушники.