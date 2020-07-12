Наука и технологии
Сегодня 12:35
Nokia разработала новую операционную систему
Совместно с Apple
Известная компания Nokia разработала новую операционную систему. Сообщается, что сетевая операционная система нового поколения для центров обработки данных получившая название Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS, была разработана совместно с представителями крупнейших компаний, в числе которых Apple.
Более того, уже сейчас в Apple развертывают решение Nokia в своем фирменном облачном центре обработки данных. Представители Nokia, в свою очередь, заявляют, что новинка является первой сетевой операционной системой, которая построена на новейших микросервисах.
Помимо операционной системы Nokia разработала инструментарий для автоматизации и эксплуатации сетей. Nokia FSP является решением, которое в первую очередь предназначено для развертывания и контроля всей сети центра обработки данных. В основу нового продукта финской компании легла мощная архитектура сетевого уровня.