Nokia разработала новую операционную систему

Более того, уже сейчас в Apple развертывают решение Nokia в своем фирменном облачном центре обработки данных. Представители Nokia, в свою очередь, заявляют, что новинка является первой сетевой операционной системой, которая построена на новейших микросервисах.

Помимо операционной системы Nokia разработала инструментарий для автоматизации и эксплуатации сетей. Nokia FSP является решением, которое в первую очередь предназначено для развертывания и контроля всей сети центра обработки данных. В основу нового продукта финской компании легла мощная архитектура сетевого уровня.