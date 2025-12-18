Nokia: современный интернет не рассчитан на массовое внедрение ИИ

В новом отчете компания отмечает: нагрузка от ИИ-сервисов уже сегодня приводит к задержкам, простоям и проблемам с пропускной способностью сетей.

Согласно исследованию, ИИ уже используют около двух третей организаций, а более половины респондентов фиксируют ухудшение работы сетей из-за роста трафика данных и ИИ-нагрузок.

В Европе 86% компаний считают, что текущие сети не справятся с масштабированием ИИ, а 78% опасаются, что инфраструктурные ограничения затормозят развитие ИИ-проектов.

Аналогичные опасения разделяют и в США. О рисках для роста ИИ говорят 88% опрошенных компаний и операторов связи.

В Nokia подчеркивают, что проблема не только в скорости и задержках, но и в вопросах цифрового суверенитета. Почти треть европейских компаний опасается, что слабая инфраструктура вынудит переносить ИИ-системы за пределы региона.