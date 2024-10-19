Nokia в Китае уволит 2000 сотрудников из-за плохого спроса на оборудование

Увольнение китайских сотрудников — составляющая программы по сокращению расходов, в которую входит задача уволить 14 тысяч человек, хотя по информации источника Bloomberg, осведомлённого о ситуации в Nokia Oyj, в Большом Китае на 2023 год работало 10 400 сотрудников.

При этом не одна Nokia испытывает проблемы. Рост расходов при снижении прибыли коснулся и шведского производителя Ericsson AB, который тоже сокращает расходы в условиях низких продаж, поскольку операторы связи откладывают или сворачивают дорогостоящую модернизацию инфраструктуры. Как отмечается, в Китае, крупнейшем в мире рынке 5G, европейские компании проигрывают местным конкурентам, таким как Huawei Technologies Co. и ZTE Corp.

В Nokia заявили, что доля компании на китайском рынке сетевого оборудования составляет не более 5%. Но дело не только в китайских конкурентах, а ещё и в ухудшении торговых отношений между США и Китаем, когда китайские операторы из-за санкций отказываются от европейского оборудования так же, как США и некоторые европейские страны отказываются от китайских технологий.