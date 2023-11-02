Nokia выпустила стильный Wi-Fi 7 роутер

Это устройство способно обеспечить скорость передачи данных до 24 Гбит/с, что делает его одним из самых быстрых роутеров на рынке.

Beacon 24 отличается не только высокой производительностью, но и стильным дизайном, а также возможностью работы в широком диапазоне условий.

Он способен обеспечить покрытие площади в 325 квадратных метров при использовании в одиночку, а также может объединяться в сеть с другими устройствами той же модели для обеспечения стабильного интернет-соединения на больших территориях.