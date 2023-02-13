Наука и технологии
06:27, 13 февраля 2023
1 мин.

Nokia выпустит игровой контроллер с поддержкой голосовых команд

Его уже успели засветить на сайте производителя

В последние несколько лет Nokia удивляет разнообразием выпускаемой продукции. К планшетам и телевизорам мы, вроде как, уже привыкли.

Nokia выпустит игровой контроллер с поддержкой голосовых команд

Фото: Gizmochina

И вот, внезапно, некогда легендарный производитель решил выйти на рынок игровых аксессуаров. Правда, сделано это было руками StreamView — компании, которая лицензирует бренд Nokia.

Представляем вашему вниманию Nokia Game Controller 5000 (или сокращённо GC5000). Девайс ненадолго засветился на сайте компании, после чего достаточно быстро пропал.

Nokia выпустит игровой контроллер с поддержкой голосовых команд

Gizmochina

Но Интернет помнит всё — мы, например, знаем, что Nokia будет продвигать новинку за счёт «эргономичного дизайна», который должен обеспечить лучший захват, и 14 часов автономной работы.

Подключить же геймпад можно как к «умным» телевизорам на базе Android, так и к смартфонам под управлением ОС от Google. Из интересного можно отметить поддержку Google Ассистент в контроллере.

Nokia выпустит игровой контроллер с поддержкой голосовых команд

Gizmochina

Цена Nokia Game Controller 5000 составляет 57 долларов. О сроках релиза и рынках сбыта новинки пока что неизвестно.

Источник:Gizmochina
Теги:
#Nokia
,
#геймпад
,
#игры
Новости партнеров
Новости партнеров