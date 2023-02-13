Nokia выпустит игровой контроллер с поддержкой голосовых команд

И вот, внезапно, некогда легендарный производитель решил выйти на рынок игровых аксессуаров. Правда, сделано это было руками StreamView — компании, которая лицензирует бренд Nokia.

Представляем вашему вниманию Nokia Game Controller 5000 (или сокращённо GC5000). Девайс ненадолго засветился на сайте компании, после чего достаточно быстро пропал.