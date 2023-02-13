Nokia выпустит игровой контроллер с поддержкой голосовых команд

Nokia выпустит игровой контроллер с поддержкой голосовых командЕго уже успели засветить на сайте производителя
В последние несколько лет Nokia удивляет разнообразием выпускаемой продукции. К планшетам и телевизорам мы, вроде как, уже привыкли.
Фото: Gizmochina
И вот, внезапно, некогда легендарный производитель решил выйти на рынок игровых аксессуаров. Правда, сделано это было руками StreamView — компании, которая лицензирует бренд Nokia.
Представляем вашему вниманию Nokia Game Controller 5000 (или сокращённо GC5000). Девайс ненадолго засветился на сайте компании, после чего достаточно быстро пропал.
Gizmochina
Но Интернет помнит всё — мы, например, знаем, что Nokia будет продвигать новинку за счёт «эргономичного дизайна», который должен обеспечить лучший захват, и 14 часов автономной работы.
Подключить же геймпад можно как к «умным» телевизорам на базе Android, так и к смартфонам под управлением ОС от Google. Из интересного можно отметить поддержку Google Ассистент в контроллере.
Gizmochina
Цена Nokia Game Controller 5000 составляет 57 долларов. О сроках релиза и рынках сбыта новинки пока что неизвестно.