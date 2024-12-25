Nokia запатентовала оборудование и ПО для шифрования цифровых активов

Согласно заявке, запатентованный модуль предназначен для использования системы ключей, индексов и идентификаторов абонентов. Разработка может быть использована для применения во всех видах проводной и беспроводной связи, в том числе сотовой. Как сообщается, набор компонентов и методов, которые используются для шифрования, может отличаться в зависимости от технологии коммуникаций.

На данный момент речь идёт об использовании запатентованной технологии для метавселенных.

«Для провайдеров услуг связи метавселенная предоставляет потенциально новые возможности обслуживания потребителей и предприятий, требования к обновлению сетевой инфраструктуры и пропускной способности, а также возможности повышения эффективности операций», — сказано в патенте.