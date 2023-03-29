Nokia запустит на Луне мобильную сеть 4G

Сообщается, что станция должна быть отправлена на спутник Земли в конце текущего этого года. Основная цель — показать, что наземные сети могут удовлетворить потребности в связи для будущих космических миссий, чтобы обеспечить астронавтам возможность общаться друг с другом и с управлением миссии, а также дистанционно управлять оборудованием, передавать видео и телеметрические данные в режиме реального времени на Землю.

Как рассказал главный инженер Nokia Луис Маэстро Руис де Темино, сеть будет отправлена на одной из ракет SpaceX. Работать сеть будет от базовой станции с антенной, расположенной на луноходе Nova-C, разработанном американской космической компанией Intuitive Machines, а также от ровера на солнечных батареях. Между луноходом и ровером будет установлено LTE-соединение.

Корабль прилунится в кратере Шеклтон, который расположен вдоль южного края Луны. Со станцией ничего не случится, так как технология разработана таким образом, чтобы выдерживать экстремальные условия космоса.