Nokia запустит на Луне мобильную сеть 4G

Nokia запустит на Луне мобильную сеть 4GДля миссии NASA
Финская телекоммуникационная группа Nokia запустит на Луну станцию для развёртывания мобильной сети 4G. Инфраструктура будет запущена для миссии NASA Artemis 1, целью которой является отправка первых с 1972 года космонавтов на поверхность Луны.
Фото: Dnyuz.com
Сообщается, что станция должна быть отправлена на спутник Земли в конце текущего этого года. Основная цель — показать, что наземные сети могут удовлетворить потребности в связи для будущих космических миссий, чтобы обеспечить астронавтам возможность общаться друг с другом и с управлением миссии, а также дистанционно управлять оборудованием, передавать видео и телеметрические данные в режиме реального времени на Землю.
Как рассказал главный инженер Nokia Луис Маэстро Руис де Темино, сеть будет отправлена на одной из ракет SpaceX. Работать сеть будет от базовой станции с антенной, расположенной на луноходе Nova-C, разработанном американской космической компанией Intuitive Machines, а также от ровера на солнечных батареях. Между луноходом и ровером будет установлено LTE-соединение.
Корабль прилунится в кратере Шеклтон, который расположен вдоль южного края Луны. Со станцией ничего не случится, так как технология разработана таким образом, чтобы выдерживать экстремальные условия космоса.