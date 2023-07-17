«Ноктюрн на флейте водосточных труб»: в России научились определять поломки промышленной техники по звуку

Российские учёные из ОмГТУ создали и применили новую методику, которая позволяет получать реально-временную информацию о состоянии промышленного оборудования во время его эксплуатации. Используя эту методику, прибор анализирует виброакустический сигнал, и даже небольшие изменения в его параметрах могут указывать на механические повреждения оборудования. Это важно особенно для опасных и непрерывных производств.

Учёные из ОмГТУ отмечают, что проблемы с надёжной оценкой состояния оборудования существуют повсеместно и являются важными в технических науках. Разработка новых диагностических подходов для обнаружения дефектов в работающем оборудовании является одной из главных задач исследования.

Акустический сигнал, то есть звук, используется учёными из ОмГТУ для оценки работы промышленных устройств. Например, при возникновении и распространении трещин в оборудовании высвобождается энергия, которую можно «услышать» с помощью специального оборудования. Эта механическая энергия превращается в акустические волны, которые можно измерить и проанализировать.

Сигнал, по которому проводится оценка состояния объекта, может быть описан множеством характеристик и параметров. Учёные ОмГТУ разработали прибор, который, помимо стандартных измерений и анализа вибрации, строит характеристическую функцию и рассчитывает площадь под ней. Использование этих двух параметров позволяет более точно оценить состояние оборудования и определить, требуется ли принятие мер по его исправлению. По мнению учёных, это значительно снижает вероятность пропуска дефектов или неисправностей и повышает достоверность оценки состояния оборудования. Благодаря этому, можно перейти от планово-предупредительного ремонта к более экономичной модели, основанной на фактическом состоянии оборудования.