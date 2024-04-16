Норвегия полностью запретит майнинг как «нежелательную деятельность»

По официальным сообщениям, к индустрии центров обработки данных в стране относятся положительно, но не хотят, чтобы развивалась теневая деятельность, к которой относят майнинг, так как эта сфера связана с усиленным выбросом парниковых газов. К тому же регулировать криптоотрасль с точки зрения властей Норвегии не имеет смысла из-за сложности контроля.

Также майнеры стремятся покупать дешёвую электроэнергию, что государству не выгодно и «не интересно». Поэтому для регистрации дата-центров придётся полностью раскрывать сведения, кто стоит за предприятием и какие услуги компания намерена оказывать. В случае майнинга в регистрации будет отказано.

«Сколько дата-центров сегодня занимаются майнингом криптовалют в Норвегии? Мы этого не знаем. Но теперь мы получим ответ на этот вопрос», — заявила Тунг.