Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 16 апреля 2024, 20:15
1 мин.

Норвегия полностью запретит майнинг как «нежелательную деятельность»

Из-за сложностей в контролировании этой сферы
Правительство Норвегии ужесточит контроль за майнинговыми дата-центрами. Но по факту чиновники не скрывают, что намерены прикрыть в стране добычу криптовалют как таковую. Это совместный проект министра энергетики Терье Осланда и министра цифровизации Карианны Тунг.
Норвегия полностью запретит майнинг как «нежелательную деятельность»

© Ferra.ru

По официальным сообщениям, к индустрии центров обработки данных в стране относятся положительно, но не хотят, чтобы развивалась теневая деятельность, к которой относят майнинг, так как эта сфера связана с усиленным выбросом парниковых газов. К тому же регулировать криптоотрасль с точки зрения властей Норвегии не имеет смысла из-за сложности контроля.

Также майнеры стремятся покупать дешёвую электроэнергию, что государству не выгодно и «не интересно». Поэтому для регистрации дата-центров придётся полностью раскрывать сведения, кто стоит за предприятием и какие услуги компания намерена оказывать. В случае майнинга в регистрации будет отказано.

«Сколько дата-центров сегодня занимаются майнингом криптовалют в Норвегии? Мы этого не знаем. Но теперь мы получим ответ на этот вопрос», — заявила Тунг.

Источник:VG
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#криптовалюты
,
#майнинг
,
#Норвегия
,
#технологии