Норвегия вошла в число участников американской программы исследования Луны

Как сообщается, страна продолжает поддерживать лучшие практики ответственного освоения космоса. Соглашения были подписаны министром торговли и промышленности Норвегии Сесили Мирсет на мероприятии в Норвежском космическом агентстве.

Эти шаги позволят Норвегии «внести свой вклад в международное сотрудничество по использованию космического пространства для мирных целей». Как отмечает источник, Норвегия стала 55-й страной, подписавшей данные соглашения, которые основаны на принципах Договора о космосе. Страна также стала третьей после Финляндии и Бангладеш, которые подписали «Соглашения Артемиды».