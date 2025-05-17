Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2025, 05:15
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Норвегия вошла в число участников американской программы исследования Луны

Став тертье страной, подписавшей Соглашения Артемиды
Портал SpaceNews сообщил, что Норвегия подписала Соглашения Артемиды, войдя в число участников американской лунной программы Artemis.
Норвегия вошла в число участников американской программы исследования Луны
© EricMuss-Barnes / Wikimedia Commons

Как сообщается, страна продолжает поддерживать лучшие практики ответственного освоения космоса. Соглашения были подписаны министром торговли и промышленности Норвегии Сесили Мирсет на мероприятии в Норвежском космическом агентстве.

Эти шаги позволят Норвегии «внести свой вклад в международное сотрудничество по использованию космического пространства для мирных целей». Как отмечает источник, Норвегия стала 55-й страной, подписавшей данные соглашения, которые основаны на принципах Договора о космосе. Страна также стала третьей после Финляндии и Бангладеш, которые подписали «Соглашения Артемиды».

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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