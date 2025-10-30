Норвежская 1X обогнала Tesla, начав продажи первого домашнего робота-гуманоидного

Норвежская 1X обогнала Tesla, начав продажи первого домашнего робота-гуманоидногоБудущее уже стучится в наши двери
Робот высотой 168 см и весом 30 кг может помогать по дому: складывать одежду, убирать и выполнять простые поручения. Управлять им можно голосом или через приложение.
Корпус NEO покрыт мягким 3D-полимером и доступен в трёх цветах. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и 5G, а встроенные динамики позволяют использовать его как необычную акустическую систему.
Правда, чудес от NEO ждать рано. Он пока не умеет готовить и может уронить посудомоечную машину. В демонстрации Wall Street Journal робот складывал рубашку целых две минуты.
Покупка обойдётся в $20 000, аренда — $499 в месяц минимум на полгода. Первые поставки начнутся в США в 2026 году, а другие рынки получат робота в 2027-м.
NEO стал первым шагом к тому, чтобы роботы-гуманоиды реально появились в наших домах.