Норвежская 1X обогнала Tesla, начав продажи первого домашнего робота-гуманоидного

Робот высотой 168 см и весом 30 кг может помогать по дому: складывать одежду, убирать и выполнять простые поручения. Управлять им можно голосом или через приложение.

Корпус NEO покрыт мягким 3D-полимером и доступен в трёх цветах. Устройство поддерживает Wi-Fi, Bluetooth и 5G, а встроенные динамики позволяют использовать его как необычную акустическую систему.

Правда, чудес от NEO ждать рано. Он пока не умеет готовить и может уронить посудомоечную машину. В демонстрации Wall Street Journal робот складывал рубашку целых две минуты.