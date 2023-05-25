Норвежские власти попросили людей не общаться с «китом-шпионом»

Норвежское управление рыболовства призвало людей избегать контакта с китом, чтобы случайно не нанести ему вреда. Хвалдимир, теперь обитает во внутренней части Осло-фьорда, густонаселенном районе, где высок риск получить травму из-за контакта с людьми.

Вопреки своему домашнему характеру и привычке быть рядом с людьми, власти настоятельно рекомендуют держаться от него на расстоянии.

Отметим, что этот кит уникальный. Он получил свою известность несколько лет назад, когда его обнаружили со специально изготовленными креплениями для камеры.

Это вызвало подозрения, что Хвалдимир мог быть обучен российскими военными. Впоследствии, Норвегия предоставила киту убежище.