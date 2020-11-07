Ношение масок признали снижающим риск тяжелой формы COVID-19 фактором

Так, по словам эксперта, люди, которые заразились будучи в маске переносят болезнь в более легкой форме. Доказательство этого было обнаружено в рамках исследования, в ходе которого сравнивался уровень передачи заражения и госпитализации. В частности, специалисты изучили вспышку в доме, в котором инфицированию подверглись 21 из 25 человек. Выяснилось, что несмотря на то, что практически 50% жильцов были в возрасте старше 65 лет, в госпитализации они не нуждались. Эксперт связал этот факт с тем, что люди соблюдали социальную дистанцию и носили маски.

Также Сориано привел в пример и другую вспышку, которая возникла после встречи 10 человек, которые были без масок и провели в закрытом помещении порядка трех часов. В итоге все заразились, а четверым была необходима госпитализация. Специалист считает, что при ношении маски болезнь будет проходить в менее тяжелой форме, так как концентрация вируса при заражении была ниже.