Носимые камеры с ИИ помогут избежать ошибок при назначении лекарств

ИИ продемонстрировал чувствительность 99,6% и специфичность 98,8% в выявлении ошибок замены флаконов. Эта система может стать важной мерой предосторожности, особенно в операционных, реанимационных отделениях и в экстренной медицине, отмечает доктор Келли Микаэльсен, соавтор исследования.

Ошибки при назначении лекарств — самые распространенные инциденты в анестезии, и их доля составляет около 5−10% от всех назначаемых препаратов. Каждый год неблагоприятные события, связанные с инъекциями, затрагивают 1,2 миллиона пациентов, что оборачивается стоимостью в 5,1 миллиарда долларов.

Новая система, совместно с камерой GoPro, позволяет обнаруживать содержимое флаконов и шприцев и выдавать предупреждение перед введением препарата пациенту. Это может значительно повысить безопасность и эффективность в медицинской практике.