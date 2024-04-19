Носимые устройства помогут хирургам контролировать свою осанку

Опубликованное в Journal of Neurosurgery: Spine, исследование оценило возможность использования носимой технологии для оценки позы нейрохирургов во время операций на позвоночнике и черепе. Результаты показывают, что это эффективный подход для повышения осознанности позы и предотвращения проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Носимая технология позволяет идентифицировать периоды, когда позы хирургов неправильные, и предлагает мгновенные коррекции. Исследование также показало, что более высокие хирурги проводили больше времени в неправильных позах.

Эта новая технология может помочь хирургам улучшить свою эргономику и избежать развития заболеваний опорно-двигательного аппарата. Она также может изменить подход к обучению хирургов, помогая им развивать оптимальные позы с самого начала карьеры.