Носишь и не замечаешь: Sony выпустила самые маленькие наушники с шумодавом

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Носишь и не замечаешь: Sony выпустила самые маленькие наушники с шумодавомНеужели получилось повторить удобство оригинальных AirPods?
Не успели новые наушники Google Pixel Buds Pro поступить в продажу, как Sony нанесла свой удар по этому сегменту.
Компания представила свою новинку в линейке LinkBuds — LinkBuds S. Она получила вполне традиционный внешний вид, а также парочку интересных фишек.
Первая — активное шумоподавление. Вместе с ним устройство также может похвастаться режимом «прозрачности».
Вторая фишка — это вес и размеры. В Sony заявляют, что LinkBuds S — «самые маленькие и лёгкие в мире TWS-наушники с шумоподавлением».
Из прочего можно отметить защиту от влаги и пота по стандарту IPX4, поддержку фирменного кодека Sony LDAC, а также до 6 часов автономной работы в режиме шумоподавления.
Старт продаж новинки намечен на 20 мая по цене 200 долларов.