Носишь и не замечаешь: Sony выпустила самые маленькие наушники с шумодавом

Компания представила свою новинку в линейке LinkBuds — LinkBuds S. Она получила вполне традиционный внешний вид, а также парочку интересных фишек.

Первая — активное шумоподавление. Вместе с ним устройство также может похвастаться режимом «прозрачности».

Вторая фишка — это вес и размеры. В Sony заявляют, что LinkBuds S — «самые маленькие и лёгкие в мире TWS-наушники с шумоподавлением».