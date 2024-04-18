Nothing анонсировала цветные наушники со встроенным ChatGPT

Nothing Ear подключаются по Bluetooth 5.3, поддерживают сопряжение с двумя устройствами одновременно, а также Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Время автономной работы достигает 8.5 часов без ANC (5.2 часа с шумоподавлением) и до 40.5 часов с учётом зарядного кейса.

Наушники поддерживают зарядку по USB-C и беспроводную Qi-зарядку мощностью до 2,5 Вт.

Nothing Ear (a) сохраняют большинство функций старшей модели, включая 11-миллиметровые драйверы, ANC и поддержку LDAC.

Дизайн корпуса стал более прямоугольным, добавился яркий желтый вариант расцветки. Основные отличия — отсутствие кастомных эквалайзеров и керамической диафрагмы динамиков, а также только проводная зарядка по USB-C. Зато автономность еще выше: 9.5 часов без ANC (5.5 часов с ANC) и до 42.5 часов с кейсом.