Nothing представила беспроводные наушники CMF Buds Pro 2 с шумоподавлением и чехлом-пультом

Наушники сохранили дизайн предшественников, но теперь оснащены двойными драйверами с 11-мм динамическими и 6-мм планарными твитерами для более качественного звука.

Также добавлена поддержка кодека LDAC для высококачественной передачи аудио и адаптивное шумоподавление (ANC), которое снижает уровень шума до 50 дБ.

Одним из нововведений стал кейс, который теперь оснащен кнопкой, позволяющей регулировать громкость, принимать и завершать звонки, а также включать и выключать шумоподавление.