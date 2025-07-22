Nothing представила CMF Watch Pro 3 — смарт-часы с ChatGPT и GPS всего за $99

Nothing представила CMF Watch Pro 3 — смарт-часы с ChatGPT и GPS всего за $99Возможно даже топ за свои деньги
Устройство получило 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой Always-On, металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также автономность до 13 дней. Основным новшеством стала интеграция ChatGPT — голосового ИИ-ассистента.
Благодаря этому нововведению пользователь может общаться с ботом с помощью голосовых команд, если рядом находится сопряжённый смартфон.
CMF Watch Pro 3 также оснащены двухдиапазонным GPS-модулем и новым четырёхканальным датчиком пульса. Часы отслеживают семь ключевых видов активности, измеряют насыщение крови кислородом (SpO₂), следят за уровнем стресса и показателями сна.
Также реализована функция ИИ-анализатора тренировок с рекомендациями по восстановлению.
Новая модель поддерживает Bluetooth-звонки с улучшенным микрофоном, а для синхронизации и настройки используется обновлённое приложение Nothing X. Интерфейс часов поддерживает более 120 циферблатов.
В продажу модель поступила по цене $99, при этом в США действует скидка до $79.