Наука и технологии
Опубликовано 22 июля 2025, 16:16
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Nothing представила CMF Watch Pro 3 — смарт-часы с ChatGPT и GPS всего за $99

Возможно даже топ за свои деньги
Компания Nothing выпустила новые смарт-часы CMF Watch Pro 3.
Nothing представила CMF Watch Pro 3 — смарт-часы с ChatGPT и GPS всего за $99
© Android Authority

Устройство получило 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой Always-On, металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также автономность до 13 дней. Основным новшеством стала интеграция ChatGPT — голосового ИИ-ассистента.

Благодаря этому нововведению пользователь может общаться с ботом с помощью голосовых команд, если рядом находится сопряжённый смартфон.

CMF Watch Pro 3 также оснащены двухдиапазонным GPS-модулем и новым четырёхканальным датчиком пульса. Часы отслеживают семь ключевых видов активности, измеряют насыщение крови кислородом (SpO₂), следят за уровнем стресса и показателями сна.

Nothing представила CMF Watch Pro 3 — смарт-часы с ChatGPT и GPS всего за $99
© Android Authority

Также реализована функция ИИ-анализатора тренировок с рекомендациями по восстановлению.

Новая модель поддерживает Bluetooth-звонки с улучшенным микрофоном, а для синхронизации и настройки используется обновлённое приложение Nothing X. Интерфейс часов поддерживает более 120 циферблатов.

В продажу модель поступила по цене $99, при этом в США действует скидка до $79.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
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