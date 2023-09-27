Nothing представила недорогие наушники и умные часы под новым брендом CMF

Среди новинок — наушники CMF Buds Pro, умные часы CMF Watch Pro и 65-ваттное зарядное устройство на основе технологии нитрида галлия.

Наушники CMF Buds Pro выделяются своим стильным дизайном и предлагаются в трёх цветах: глубокий серый, светлый серый и яркий оранжевый. Они поддерживают Bluetooth 5.3, а также кодеки SBC и AAC.

Из прочего стоит отметить функцию активного шумоподавления с глубиной до 45 дБ. От одного заряда наушники способны проработать до 11 часов, а вместе с зарядным кейсом — до 39 часов.

Что касается умных часов CMF Watch Pro, то их главной особенностью является 1.96-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 410 x 502 пикселей. Часы также обладают защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Среди функций — мониторинг здоровья, включая измерение пульса, уровня кислорода в крови и отслеживание сна. Аккумулятор емкостью 340 мАч обеспечивает до 13 дней работы.

Кроме этого, было представлено 65-ваттное зарядное устройство на основе технологии нитрида галлия с двумя портами USB-C и одним USB-A.

Что касается цен, то наушники CMF Buds Pro оценены в $49, умные часы CMF Watch Pro — $69, а 65-ваттное зарядное устройство — $39.