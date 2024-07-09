Nothing представила умные часы CMF Watch Pro 2 со сменным безелем

Новинка оснащена круглым 1.32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Яркость экрана достигает 620 нит, доступно более 100 вариантов циферблатов.

Главным новшеством стали сменные безели: изогнутый и плоский, что позволяет пользователям изменять внешний вид устройства в соответствии со своим стилем. Также доступны различные варианты ремешков шириной 22 мм.

Часы имеют корпус из алюминиевого сплава и элемент управления в виде коронки для навигации по интерфейсу.