Nothing представила умные часы CMF Watch Pro 2 со сменным безелем

Nothing представила умные часы CMF Watch Pro 2 со сменным безелемЦена приятно удивила
Новинка оснащена круглым 1.32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Яркость экрана достигает 620 нит, доступно более 100 вариантов циферблатов.
Главным новшеством стали сменные безели: изогнутый и плоский, что позволяет пользователям изменять внешний вид устройства в соответствии со своим стилем. Также доступны различные варианты ремешков шириной 22 мм.
Часы имеют корпус из алюминиевого сплава и элемент управления в виде коронки для навигации по интерфейсу.
CMF Watch Pro 2 отслеживают показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, уровень стресса и сон. Часы поддерживают более 120 спортивных режимов и оснащены встроенным GPS-приемником для точного отслеживания маршрутов.
Новинка позволяет совершать звонки, управлять воспроизведением мультимедиа и получать уведомления. Она имееь степень защиты IP68 и батарею на 305 мАч, обеспечивающую до 11 дней работы.
Часы доступны в черном, оранжевом и светло-голубом цветах, цена начинается от $69. Продажи начнутся 12 июля.