Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2025, 10:22
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Nothing представит свои первые полноразмерные наушники Headphone (1) уже 1 июля

Ждем-ждем-ждем
Британская компания Nothing официально заявила о выходе в новый для себя сегмент — полноразмерные наушники.
Nothing представит свои первые полноразмерные наушники Headphone (1) уже 1 июля
© FoneArena

Модель под названием Nothing Headphone (1) будет представлена 1 июля в рамках глобального мероприятия в Лондоне. В тот же день ожидается и анонс флагманского смартфона Nothing Phone (3).

О запуске сообщил лично сооснователь и глава компании Карл Пей во время своего выступления на конференции SXSW в Лондоне. Он отметил, что это логичное расширение экосистемы Nothing, в которую уже входят смартфоны и внутриканальные TWS-наушники.

Подробности о технических характеристиках Headphone (1) пока не раскрываются, однако, учитывая философию бренда, можно ожидать оригинальный дизайн, прозрачные элементы корпуса и акцент на чистое звучание.

Больше информации о новинке обещают раскрыть в ближайшие недели.

Источник:FoneArena
Автор:Булат Кармак
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