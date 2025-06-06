Nothing представит свои первые полноразмерные наушники Headphone (1) уже 1 июля

Модель под названием Nothing Headphone (1) будет представлена 1 июля в рамках глобального мероприятия в Лондоне. В тот же день ожидается и анонс флагманского смартфона Nothing Phone (3).

О запуске сообщил лично сооснователь и глава компании Карл Пей во время своего выступления на конференции SXSW в Лондоне. Он отметил, что это логичное расширение экосистемы Nothing, в которую уже входят смартфоны и внутриканальные TWS-наушники.

Подробности о технических характеристиках Headphone (1) пока не раскрываются, однако, учитывая философию бренда, можно ожидать оригинальный дизайн, прозрачные элементы корпуса и акцент на чистое звучание.

Больше информации о новинке обещают раскрыть в ближайшие недели.