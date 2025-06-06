Nothing представит свои первые полноразмерные наушники Headphone (1) уже 1 июля

Опубликовано 06 июня 2025, 10:221 мин.
Nothing представит свои первые полноразмерные наушники Headphone (1) уже 1 июляЖдем-ждем-ждем
Британская компания Nothing официально заявила о выходе в новый для себя сегмент — полноразмерные наушники.
Модель под названием Nothing Headphone (1) будет представлена 1 июля в рамках глобального мероприятия в Лондоне. В тот же день ожидается и анонс флагманского смартфона Nothing Phone (3).
О запуске сообщил лично сооснователь и глава компании Карл Пей во время своего выступления на конференции SXSW в Лондоне. Он отметил, что это логичное расширение экосистемы Nothing, в которую уже входят смартфоны и внутриканальные TWS-наушники.
Подробности о технических характеристиках Headphone (1) пока не раскрываются, однако, учитывая философию бренда, можно ожидать оригинальный дизайн, прозрачные элементы корпуса и акцент на чистое звучание.
Больше информации о новинке обещают раскрыть в ближайшие недели.