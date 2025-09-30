Наука и технологии
Опубликовано 30 сентября 2025, 07:08
Nothing выпустила CMF Headphone Pro — полноразмерные наушники со 100 часами работы за €99

Nothing представила первые полноразмерные наушники под суббрендом CMF. Новинка, получившая название CMF Headphone Pro, может похвастаться 40-миллиметровым драйвером, поддержкой LDAC по Bluetooth 5.4 и рядом необычных элементов управления.
Главная особенность — Energy Slider, с помощью которого можно на лету менять баланс низких и высоких частот без отдельного приложения. Дополняет его колесико регулировки громкости, которое также отвечает за паузу и смену режимов ANC. А ещё есть отдельная программируемая кнопка — например, для вызова ChatGPT.

По автономности модель впечатляет: до 50 часов с активным шумоподавлением и до 100 часов без него. Быстрая зарядка даёт 8 часов музыки всего за 5 минут.

Аккумулятор на 720 мАч, адаптивный ANC и сменные амбушюры за €25 делают устройство гибким в настройке. Наушники будут доступны в трёх цветах: мятно-зелёном, серебристо-белом и чёрном.

Цена на старте — всего €99 (около 9600 рублей), что делает их одними из самых доступных полноразмерных решений с ANC и LDAC. Продажи начнутся «в ближайшие недели».

Источник:Nothing
Автор:Булат Кармак
