Nothing выпустила CMF Headphone Pro — полноразмерные наушники со 100 часами работы за €99

Nothing выпустила CMF Headphone Pro — полноразмерные наушники со 100 часами работы за €99Топ за свои деньги!
Главная особенность — Energy Slider, с помощью которого можно на лету менять баланс низких и высоких частот без отдельного приложения. Дополняет его колесико регулировки громкости, которое также отвечает за паузу и смену режимов ANC. А ещё есть отдельная программируемая кнопка — например, для вызова ChatGPT.
По автономности модель впечатляет: до 50 часов с активным шумоподавлением и до 100 часов без него. Быстрая зарядка даёт 8 часов музыки всего за 5 минут.
Аккумулятор на 720 мАч, адаптивный ANC и сменные амбушюры за €25 делают устройство гибким в настройке. Наушники будут доступны в трёх цветах: мятно-зелёном, серебристо-белом и чёрном.
Цена на старте — всего €99 (около 9600 рублей), что делает их одними из самых доступных полноразмерных решений с ANC и LDAC. Продажи начнутся «в ближайшие недели».