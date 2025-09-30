Nothing выпустила CMF Headphone Pro — полноразмерные наушники со 100 часами работы за €99

Главная особенность — Energy Slider, с помощью которого можно на лету менять баланс низких и высоких частот без отдельного приложения. Дополняет его колесико регулировки громкости, которое также отвечает за паузу и смену режимов ANC. А ещё есть отдельная программируемая кнопка — например, для вызова ChatGPT.

По автономности модель впечатляет: до 50 часов с активным шумоподавлением и до 100 часов без него. Быстрая зарядка даёт 8 часов музыки всего за 5 минут.