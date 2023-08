Nothing выпустит недорогие наушники и умные часы под новым брендом CMT

Основатель и глава Nothing, Карл Пэй, заявил, что новый бренд будет предлагать доступные продукты с высококачественным дизайном. Первыми товарами, выпущенными свежей компанией, станут новая пара наушников и умные часы.

Ожидается, что их релиз состоится уже в течение 2023 года.

CMF в названии бренда расшифровывается как «Color, Material, and Finish» («Цвет, Материал и Отделка»), что отражает философию дизайна компании.

В то время как основной бренд Nothing будет сосредоточен на «дизайнерских инновациях», использующих «премиальные» материалы и «последние технологии», бренд CMF by Nothing будет предлагать «чистый дизайн», который будет «доступным» и предлагать «надёжное качество».