Nothing выпустит новые «прозрачные» наушники с увеличенным временем работы

Называться новинка будет в стиле бренда — Nothing Ear (1) Stick. Им приписывают увеличенное время работы от одного заряда (семь часов против четырёх у предшественника), а также иную форму зарядного кейса.

Если у обычного Ear (1) он был выполнен в квадратной форме, то у новинки это будет объёмный прямоугольник. Известно также, что наушники унаследуют у оригинальной версии систему активного шумоподавления.