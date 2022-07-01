Nothing выпустит новые «прозрачные» наушники с увеличенным временем работы

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Nothing выпустит новые «прозрачные» наушники с увеличенным временем работыА цена останется прежней
В последние несколько недель в Сети активно обсуждают первый смартфон компании Nothing — Nothing Phone (1). Но судя по свежей информации, нас также ждёт и следующее поколение беспроводных наушников от стартапа.
Называться новинка будет в стиле бренда — Nothing Ear (1) Stick. Им приписывают увеличенное время работы от одного заряда (семь часов против четырёх у предшественника), а также иную форму зарядного кейса.
Если у обычного Ear (1) он был выполнен в квадратной форме, то у новинки это будет объёмный прямоугольник. Известно также, что наушники унаследуют у оригинальной версии систему активного шумоподавления.
Сообщается, что цена девайса составит 99 евро. Столько же стоило и первое поколение. Анонсировать же Nothing Ear (1) Stick могут совсем скоро — 12 июля, одновременно со смартфоном Nothing Phone (1).