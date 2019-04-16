Нотр-Дам будут восстанавливать по модели в игре Assassin's Creed

Сгоревший вчера Собор Парижской Богоматери будут восстанавливать с использованием многочисленных фото и видео, чтобы максимально приблизить его к изначальному виду.

В качество подспорья архитекторам, как ни странно, будут использоваться материалы, собранные компанией Ubisoft при разработке игры Assassin’s Creed: Unity.

Художница Кэролин Миусс (Caroline Miousse) из Ubisoft три года назад заявила журналистам, что воссозданный виртуальный Нотр-Дам стал самым большим строением в игре. Она потратила, буквально, годы на проработку деталей, используя множество фото и сотрудничая со специалистами по текстурам, чтобы убедиться, что «каждый кирпичик» такой, как он и должен быть.

Также будет использована сверхточная 3D-модель, созданная искусствоведом Эндрю Таллоном (Andrew Tallon) с использованием лазерных сканеров с точностью до 5 миллиметров.

На восстановление собора толко во Франции выделено 300 миллионов евро.