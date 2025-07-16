Ноутбучные процессоры NVIDIA N1 снова задержатся — релиз отложили до конца 2026 года

Теперь ожидается, что первые устройства с чипами NVIDIA появятся не раньше конца 2026 года. Хотя ранее NVIDIA заявляла о завершении разработки, инженерам пришлось вернуться к переработке самого кремния.

Причиной стали аппаратные недочёты, выявленные на стадии тестирования. Это уже вторая задержка: предыдущую проблему удалось устранить в начале 2025 года без серьёзных изменений.

Прототип N1x показывал внушительные результаты: в Geekbench 6.2.2 он набрал 3096 баллов в однопотоке и 18 837 в многопотоке. Чип использовал архитектуру big.LITTLE с 10 ядрами Cortex-X925 и 10 Cortex-A725, а также встроенную графику и нейропроцессор.

Теперь OEM-производителям придётся пересмотреть планы по выпуску ноутбуков с процессорами NVIDIA. Появление реальных устройств ожидается не ранее II половины 2026 года.