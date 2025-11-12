Ноутбучные процессоры Qualcomm Snapdragon X получат поддержку Android

Последнее поколение — Snapdragon X2 — было представлено в сентябре и должно появиться в ноутбуках с Windows весной 2026-го. Однако теперь, если верить инсайдам, Qualcomm начала работу над поддержкой Android для этой серии процессоров.

Новость пришла на фоне планов Google по «объединению» ChromeOS с Android. Эксперты отмечают, что Qualcomm вряд ли столкнётся с техническими трудностями при добавлении поддержки Android. Но успех будет зависеть от того, насколько «удобно и интуитивно» Google реализует систему.