Ноутбучные процессоры Qualcomm Snapdragon X получат поддержку Android

Опубликовано 12 ноября 2025, 18:011 мин.
Ноутбучные процессоры Qualcomm Snapdragon X получат поддержку AndroidСтанут универсальнее
Qualcomm расширяет возможности своих компьютерных чипов Snapdragon X. Как пишут СМИ, компания рассматривает возможность сделать их совместимыми не только с Windows, но и с Android. Да, в будущем Android-ноутбуки вполне могут стать обычным делом.
© Ferra.ru
Последнее поколение — Snapdragon X2 — было представлено в сентябре и должно появиться в ноутбуках с Windows весной 2026-го. Однако теперь, если верить инсайдам, Qualcomm начала работу над поддержкой Android для этой серии процессоров.
Новость пришла на фоне планов Google по «объединению» ChromeOS с Android. Эксперты отмечают, что Qualcomm вряд ли столкнётся с техническими трудностями при добавлении поддержки Android. Но успех будет зависеть от того, насколько «удобно и интуитивно» Google реализует систему.