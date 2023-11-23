Ноутбучный повербанк Lenovo признали опасным из-за риска самовозгорания

Ноутбучный повербанк Lenovo признали опасным из-за риска самовозгоранияПользоваться таким явно не стоит
Компания Lenovo объявила об отзыве своего USB-C ноутбучного повербанка (модель PBLG2W) из-за повышенного риска возгорания.
По словам представителей Комиссии Соединенных Штатов по безопасности потребительских товаров, внутренние винты портативного аккумулятора могут ослабнуть, вызвав тем самым короткое замыкание и перегрев литий-ионной батареи, что представляет угрозу возгорания.
Отзыву подлежат около 2850 единиц данной модели.
Пользователям, обладающим этим повербанком, рекомендуется немедленно прекратить его использование и обратиться в Lenovo для получения бесплатной замены. Вообще, это как раз одна из тех рекомендаций, которыми не стоит принебрегать.
Случившееся подчеркивает важность тщательной проверки безопасности портативных источников питания, особенно в свете возрастающей зависимости от мобильных устройств и необходимости их постоянной зарядки.