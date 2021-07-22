Ноутбуки, смартфоны и прочие гаджеты Honor распродают со скидками до 70%

Участвуют в ней ноутбуки, смартфоны, беспроводные наушники и прочие гаджеты китайского бренда.

Так, сэкономить почти 11 тысяч можно на покупке ноутбука MagicBook 14 Intel Core i5. Он оснащен 14-дюймовым IPS экраном, процессором 11-поколения Intel Core i5-1135G7, видеокартой Intel Iris Xe Graphics, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памятью. В подарок за рубль отдают рюкзак и беспроводную мышь.

Сэкономить 2 тысячи рублей можно на покупке беспроводных наушников Magic Earbuds с активным шумоподавлением.

Ознакомиться со всеми гаджетами Honor, которые продаются со скидками, можно перейдя по этой ссылке.