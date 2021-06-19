Ноутбуки, «умные» часы и другие гаджеты Huawei продаются со скидками

Сэкономить 10 тысяч можно на покупке смартфона HUAWEI P40 Pro Plus. Аппарат оснащен 6,58-дюймовым OLED экраном-водопадом с частотой обновления изображения 90 Гц, пятимодульной камерой с основным датчиком на 50 Мп и двухмодульной селфи-камерой. Модель работает на базе процессора Kirin 990 5G с 8/512 ГБ памяти. В подарок дают беспроводные наушники FreeBuds Pro стоимостью 14 990 рублей.

За 109 990 рублей вместо прежних 129 990 рублей можно ухватить ноутбук MateBook X Pro. Он оборудован процессором Intel Core i7-10510U 10-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce MX250, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.

Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 28 июня.