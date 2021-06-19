Ноутбуки, «умные» часы и другие гаджеты Huawei продаются со скидками

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Ноутбуки, «умные» часы и другие гаджеты Huawei продаются со скидкамиДо 28 июня
Онлайн-магазин Honor запустил очередную акцию. Со скидками до 50% продаются ноутбуки, “умные” часы и прочие гаджеты китайского гиганта.
Сэкономить 10 тысяч можно на покупке смартфона HUAWEI P40 Pro Plus. Аппарат оснащен 6,58-дюймовым OLED экраном-водопадом с частотой обновления изображения 90 Гц, пятимодульной камерой с основным датчиком на 50 Мп и двухмодульной селфи-камерой. Модель работает на базе процессора Kirin 990 5G с 8/512 ГБ памяти. В подарок дают беспроводные наушники FreeBuds Pro стоимостью 14 990 рублей.
За 109 990 рублей вместо прежних 129 990 рублей можно ухватить ноутбук MateBook X Pro. Он оборудован процессором Intel Core i7-10510U 10-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce MX250, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.
Ознакомиться с остальными устройствами, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 28 июня.