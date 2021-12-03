Новая американская ракета для доставки грузов в космос похожа на червя

Известно, что Neutron получит двигатель Archimedes, работающий на топливе из метана и жидкого кислорода. Ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту груз порядка 8 и 15 тонн в зависимости от конфигурации. Восьмитонный груз будет выводиться на первой ступени, оснащённой семью двигателями, эта ступень будет возвращаться домой. Пятнадцатитонная полезная нагрузка будет выводиться на второй ступени с одним двигателем без возвращения.

Стартовая масса ракеты-носителя составит 480 тонн. Длина — 40 метров, диаметр у основания — 7 метров. Ракета сужается к своей вершине.

Запуск должен произойти в 2024 году с острова Уоллопс, штат Вирджиния. После запуска первая ступень Neutron вернётся домой.