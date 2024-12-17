Новая антенна улучшит передачу сигналов для сетей 6G

Новую технологию описали в журнале Nature Communications. Ученые предложили концепцию антенны с использованием «синтетической движущейся оболочки». Она позволяет создавать и управлять гармоническими частотами сигнала одновременно, что ранее было невозможно.

Особенностью этой антенны является ее способность передавать сразу несколько сигналов в разные направления, значительно увеличивая пропускную способность каналов связи. Кроме того, технология улучшает интеграцию функций передачи данных и сенсорного контроля, что важно для 6G-сетей.

Ученые отметили, что новый подход к разработке антенн открывает перспективы для систем связи, когнитивных радаров и квантовых технологий с высокой степенью защиты.