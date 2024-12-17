Новая антенна улучшит передачу сигналов для сетей 6G

Опубликовано 17 декабря 2024, 11:151 мин.
Новая антенна улучшит передачу сигналов для сетей 6GИнновацию для будущих беспроводных сетей
Ученые из Гонконгского городского университета разработали новую антенну, которая способна одновременно передавать несколько сигналов и контролировать их частоты через программное обеспечение. Это открытие станет важным шагом в развитии сетей шестого поколения (6G).
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Новую технологию описали в журнале Nature Communications. Ученые предложили концепцию антенны с использованием «синтетической движущейся оболочки». Она позволяет создавать и управлять гармоническими частотами сигнала одновременно, что ранее было невозможно.
Особенностью этой антенны является ее способность передавать сразу несколько сигналов в разные направления, значительно увеличивая пропускную способность каналов связи. Кроме того, технология улучшает интеграцию функций передачи данных и сенсорного контроля, что важно для 6G-сетей.
Ученые отметили, что новый подход к разработке антенн открывает перспективы для систем связи, когнитивных радаров и квантовых технологий с высокой степенью защиты.