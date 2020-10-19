Новая беспроводная зарядка Xiaomi зарядит смартфон от 0 до 100% за 19 минут

Об этом стало известно благодаря новому ролику, который выложили в сеть представители китайской компании. В опубликованном видео грядущая новинка демонстрируется как раз в действии.

Компания показала процесс зарядки смартфоны Xiaomi Mi 10 Pro, который всего за минуту зарядился с 1% до 10%. В то же время, за 8 минут устройство, емкость аккумулятора которого составляет 4000 мАч, зарядилось на половину, тогда как планку в 100% он преодолел за 19 минут.