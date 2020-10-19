Наука и технологии
Сегодня 17:00
Новая беспроводная зарядка Xiaomi зарядит смартфон от 0 до 100% за 19 минут
Ее мощность составляет 80 Вт
Нескольким ранее Xiaomi опубликовала постер, по которому стало понятно, что компания уже завтра анонсирует мощнейшую беспроводную зарядку. Предполагалось, что ее мощность составит 60 Вт, однако выяснилось, что выпущена будет 80-ваттная зарядка.
Об этом стало известно благодаря новому ролику, который выложили в сеть представители китайской компании. В опубликованном видео грядущая новинка демонстрируется как раз в действии.
Компания показала процесс зарядки смартфоны Xiaomi Mi 10 Pro, который всего за минуту зарядился с 1% до 10%. В то же время, за 8 минут устройство, емкость аккумулятора которого составляет 4000 мАч, зарядилось на половину, тогда как планку в 100% он преодолел за 19 минут.