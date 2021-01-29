Наука и технологии
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Новая более опасная мутация COVID-19 из Африки добралась до США
Ею заразились сразу два местных жителя
Как стало известно, южноафриканский штамм коронавируса добрался и до Соединённых Штатов. Напомним, что это та самая мутация COVID-19, которая специалистами называется более опасной и «агрессивной».
Первым заражённым новой мутацией из США стали жители штата Южная Каролина, сообщает департамент здравоохранения штата. В целях безопасности пациентов, их личности не разглашаются, но уже сейчас известно, что ими оказались два человека.
Появление этого штамма SARS-CoV-2 — важное напоминание о том, что бой против этого смертельного вируса далеко не окончен. Пока новые вакцины против коронавируса в разработке, наши запасы ограничены. Поэтому мы должны решиться на этот бой. Временный директор департамента здравоохранения штата.
Напомним, что новый штамм коронавируса был обнаружен в ЮАР 18 декабря 2020 года.