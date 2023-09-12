Новая бытовая техника Samsung будет оснащаться нейросетевыми процессорами для работы ИИ

Компания намерена оснастить все свои новые продукты для дома нейросетевыми процессорами (NPUs) к 2024 году. Это касается не только премиальных устройств, но и более доступных моделей, включая телевизоры, посудомоечные машины, духовки, холодильники и кондиционеры.

Целью такого масштабного вложения в ИИ является создание уникальных возможностей для бытовой техники.

Новые чипы позволят устройствам работать с минимальным энергопотреблением, но при этом обеспечат постоянную работу ИИ. Это значит, что ваш холодильник сможет распознавать продукты, а духовка предложит оптимальный режим приготовления.