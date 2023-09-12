Новая бытовая техника Samsung будет оснащаться нейросетевыми процессорами для работы ИИ

Новая бытовая техника Samsung будет оснащаться нейросетевыми процессорами для работы ИИБудущее уже здесь
В ближайшие годы Samsung планирует сделать революционный шаг в области бытовой техники.
Компания намерена оснастить все свои новые продукты для дома нейросетевыми процессорами (NPUs) к 2024 году. Это касается не только премиальных устройств, но и более доступных моделей, включая телевизоры, посудомоечные машины, духовки, холодильники и кондиционеры.
Целью такого масштабного вложения в ИИ является создание уникальных возможностей для бытовой техники.
Новые чипы позволят устройствам работать с минимальным энергопотреблением, но при этом обеспечат постоянную работу ИИ. Это значит, что ваш холодильник сможет распознавать продукты, а духовка предложит оптимальный режим приготовления.
Одним из ключевых элементов интеграции ИИ станет голосовой помощник Bixby. Он не только сможет отвечать на вопросы, но и синхронизировать все устройства в вашем доме.
Так, например, можно будет создать режим «Солнечный день», при котором кондиционер включится автоматически, если солнечные панели получают достаточное количество энергии.