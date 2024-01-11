Новая дверная ручка Philips умеет определять хозяина квартиры по рисунку вен

Новинка выделяется своей уникальной биометрической системой распознавания ладони. Эта технология, ранее реализованная в смартфоне LG G8, теперь применяется для повышения безопасности дома.

Главной особенностью устройства является специальный датчик, который активируется, когда пользователь подносит к нему руку.

Замок идентифицирует пользователя по уникальному рисунку вен на ладони. Датчики, интегрированные во внутреннюю часть замка, автоматически снимают блокировку двери при приближении руки пользователя.

Philips утверждает, что Palm Recognition Smart Deadbolt способен полностью заменить традиционный дверной замок. Управлять им можно как через специальное приложение, так и с помощью голосовых ассистентов, таких как Google Assistant.

Palm Recognition Smart Deadbolt будет стоить $360 и поступит в продажу в I половине 2024 года.